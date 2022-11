Overwatch 2 présente son nouveau héros Ramattra, qui arrivera le mois prochain

La sortie d’Overwatch 2 en free-to-play bouscule les habitudes de la communauté et il faut s’attendre à ce que les nouveaux héros soient de plus en plus fréquents au fur et à mesure de l’arrivée de chaque saison. La saison 2 du jeu démarrera déjà le mois prochain, et en plus de tous les changements qu’elle apportera, elle mettre en avant un nouveau personnage, Ramattra (qui n’est pas un inconnu complet), que l’on a pu découvrir ce week-end avec une première vidéo d’introduction.

Un nouveau tank en saison 2

Blizzard a profité de l’Overwatch League Grand Finals qui a eu lieu ce week-end pour présenter son nouveau héros pour Overwatch 2, qui se nomme donc Ramattra. Initialement conçu comme une arme de guerre, Ramattra est aujourd’hui au service de son peuple en protégeant la paix, quitte à employer tous les moyens nécessaires à cela, même les plus brutaux.

Ramattra sera donc le prochain héros de type tank d’Overwatch 2. Il sera disponible dès l’arrivée de la saison 2 du jeu, soit le 6 décembre prochain. On imagine qu’il faudra lui aussi le débloquer après avoir joué plusieurs parties, étant donné le nouveau modèle économique mis en place.

Overwatch 2 est maintenant disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.