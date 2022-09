Overwatch 2 : Blizzard est ouvert à des collaborations comme celle entre Naruto et Fortnite

Avec Overwatch 2, la licence effectue un virage qui va bouleverser quelques habitudes. Entre ses nouveaux modes, ses personnages inédits, son nouveau modèle économique… ce second épisode marque en quelque sorte un nouveau départ pour la série et la manière dont Blizzard compte l’exploiter. Avec tous ces changements, on pourrait se dire que le studio regarde ce que fait ses concurrents et pourrait s’en inspirer. Au point de mettre en place des collaborations comme dans Fortnite ou Warzone ? Peut-être bien.

Bientôt des personnages de la pop culture dans Overwatch 2 ?

Dans une interview accordée à Game Informer, Jon Spector, vice-président de la licence, se dit être ouvert à des collaborations de ce genre, en prenant pour exemple celle entre Naruto et Fortnite :

« Nous avons vu des exemples vraiment amusants de jeux fonctionnant avec d’autres marques ou d’autres jeux. Je suis moi-même un grand fan d’anime. Je pense que c’est super cool quand je vois Naruto apparaître dans Fortnite. Je ne joue même pas à Fortnite, mais c’est génial. Et alors que nous regardons Overwatch 2, ce sont des choses que nous souhaitons explorer. Si, et quand nous le faisons, l’une de nos valeurs clés sera de le faire d’une manière qui convient parfaitement à la franchise Overwatch. »

Ce n’est donc pour l’instant pas prévu, mais l’idée est séduisante chez Blizzard. Etant donné que ce genre de collaboration se popularise de plus en plus dans les free-to-play, il ne faudra donc pas s’étonner de voir un jour quelques personnages externes au lore d’Overwatch arriver dans le deuxième épisode. Mais a priori, ce n’est pas pour tout de suite.

Le PvP d’Overwatch 2 sera disponible le 4 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch. La partie solo ne sera disponible que l’année prochaine.