Fortnite : La collaboration avec Naruto continue grâce à des nouveaux skins dont Itachi et Gaara

Naruto est de retour dans Fortnite. Après un début de collaboration avec l’arrivée de la Team 7 dans le jeu, Epic Games met à nouveau le ninja blondinet à l’honneur dans sa Saison 3 du Chapitre 3, avec cette fois-ci d’autres personnages qui viennent enrichir la boutique du jeu, et ce à partir du 24 juin prochain.

Le manga fait son retour avec 4 nouveaux skins

On pourra donc bientôt retrouver Itachi, Gaara, Orochimaru et Hinata dans Fortnite, avec deux tenues pour chaque personnage. Itachi aura donc croit à son costume de l’Akatsuki et à sa tenue des Forces Spéciales, tandis que Orochimaru aura sa tenue traditionnelle et sa tenue de ninja de Konoha. Gaara et Hinata embarqueront quant à eux des tenues faisant écho à la fin du manga et à sa suite Boruto.

Evidemment, chaque personnage aura droit à ses propres accessoires de dos, sa pioche et son planeur, comme vous pouvez le voir plus bas en image. Ces skins seront vendus en deux packs, à savoir le pack Gaara et Hinata, ainsi que le pack Itachi et Orochimaru. Un pack d’équipement de ninja sera aussi proposé avec l’emote Orbe shuriken, le planeur Manda, la pioche Kunaï de Minato, la pioche Épée de Kusanagi (Orochimaru) et le revêtement Akatsuki.

Dès le 24 juin, le village de Konoha sera aussi de retour avec de nouvelles quêtes, tandis que les défis communautaires du Nindo font leur retour dès aujourd’hui. Cela permet notamment de débloquer ces tenues en réalisant une suite d’objectifs. Plus d’informations sont à retrouver sur le site officiel de l’opération.

