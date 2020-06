Après trois semaines de haut niveau, l’Epic Games Store nous offre Overcooked durant la semaine du 04 juin au 11 juin alors que les leaks annonçaient Ark Survival Evolved. Après Grand Theft Auto V, Civilization VI et Borderlands The Handsome Collection, c’est au titre de Ghost Town Games Ltd. d’être offert aux joueurs.

Cauchemars en cuisine

Overcooked est un jeu de cuisine chaotique de coopération en local pour un à quatre joueurs. En travaillant en équipe, vos camarades cuisiniers et vous devez préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats délicieux avant que le client affamé ne claque la porte. Affûtez vos couteaux et dépoussiérez votre tablier, gardez la pêche ou les carottes seront cuites dans cette folie culinaire !

Pour ne pas changer et pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Validez vos choix et voilà, le jeu est à vous, et ce à vie !