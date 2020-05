Grand Theft Auto V : le jeu est bien disponible sur l’Epic Games Store gratuitement

Alors que nous évoquions plus tôt dans la journée la possibilité que Grand Theft Auto V soit le jeu mystère de la semaine teasé par Epic, voilà que la nouvelle vient de tomber. C’est bel et bien le bébé de Rockstar qui sera le prochain titre gratuit à récupérer et ce, pendant une semaine (pour le garder à vie) et dans sa Premium Edition.

L’entreprise est au centre des annonces pour le moment. Entre les annonces sur son nouveau moteur graphique Unreal Engine 5 et la confirmation de la compatibilité de Fortnite avec les consoles de nouvelles générations, voilà que l’un des titres les mieux vendus de la planète se voit offrir sur la plateforme concurrente à Steam. De quoi faire venir une grosse base de joueurs supplémentaires et un bon moyen de la fidéliser et à l’habituer à venir sur leur interface maison.

Une offre visiblement attendue par une grosse partie de la communauté car le launcher et le site internet d’Epic Games sont tout simplement surchargés et vous affichent toutes sortes d’erreurs. Entre les connexions impossibles, les ralentissements à foison et les langues qui se transforment d’une page à l’autre, pas sur qu’une telle marée était attendue. Cocasse pour une plateforme qui a l’habitude de devoir gérer plusieurs millions de joueurs avec Fortnite…

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020