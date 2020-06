Les titres Epic Games Store offerts du 11 au 18 juin

Alors que les leaks avaient annoncé Ark : Survival Evolved comme jeu offert sur l’Epic Games Store après Grand Theft Auto V, Civilization VI et Borderlands The Handsome Collection, c’est finalement Overcooked qui avait pointé le bout de son nez. Mais ce n’est que partie remise car le jeu de survie avec des dinosaures est disponible dés maintenant.

Welcome in Jurassic ARK

Le jeu de survie multijoueur qui vous fera échouer sur une plage complètement nu sur une île peuplée de mystères et de dinosaures vous est offert cette semaine sur le store de l’éditeur américain. Et si les dinosaures ne sont pas trop votre truc, alors un petit bonus est ajouté avec Samurai Shodown : The NEOGEO Collection qui pourra venir agrandir votre bibliothèque déjà bien garnie. On connait déjà les jeux de la semaine prochaine qui seront Pathway et The Escapists 2.

Pour ne pas changer et pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Validez vos choix et voilà, le jeu est à vous, et ce à vie !