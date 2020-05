L’Epic Games Store entame la deuxième semaine sur quatre avec des jeux mystères révélé à 17h. Après avoir offert Grand Theft Auto V le temps de 7 jours, c’est au tour du titre de gestion et de stratégie Civilization VI sorti en 2016 de débarquer sur le launcher américain.

Un jeu pour les gouverner tous

C’est donc à partir d’aujourd’hui et ce jusqu’à jeudi prochain que vous pourrez récupérer le titre avant qu’il ne soit remplacé par un nouveau. Pour ceux qui ne connaitraient pas, Civilization VI vous permet de partir de zéro et de contrôler le monde (oui rien que ça). Vous devrez développer votre empire, votre culture et menez des guerres de territoires afin de vous étendre un maximum à travers 6000 ans d’histoire. Pour des détails plus complet, n’hésitez pas à aller lire le test qui est disponible ici.

Comme d’habitude, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Validez vos choix et voilà, le jeu est à vous, et ce à vie !