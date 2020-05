Borderlands Handsome Collection gratuit sur l’Epic Games Store

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’Epic Games Store. Non content d’offrir un jeu (ou deux parfois) par semaine sur sa boutique, Epic s’est lancé dans une série de quatre semaines avec des jeux plutôt costauds. Et cette semaine voit l’arrivée de Borderlands Handsome Collection dans l’offre gratuite, après Grand Theft Auto V et Civilization VI.

Univers coloré et déjanté

Avec son univers et sa patte graphique en cel-shading, cette compilation regroupe Borderlands 2 et Borderlands : The Pre Sequel en un unique jeu. Cette version bénéficie de graphismes remasterisés ainsi que de tous les DLC disponibles sur chacun des jeux. Vous évoluerez dans un monde post-apocalyptique en compagnie de personnages hauts en couleurs et complètement déjantés dans lequel vous ramasser du loot et améliorez vos compétences.

Comme d’habitude, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Validez vos choix et voilà, le jeu est à vous, et ce à vie !