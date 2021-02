Outriders dévoile quelques infos supplémentaires sur sa démo

Comme annoncé il y a deux jours, Outriders a diffusé hier soir le cinquième épisode de son émission « Transmission ». Celui-ci a permis d’en apprendre un peu plus sur le contenu de sa démo qui sera déployée aujourd’hui à partir de 18 heures en France sur PC, uniquement via Steam, et consoles.

Durée de vie, cross-play et transfert de sauvegarde au programme

En plus de rappeler que cette version d’essai du shooter-RPG sera jouable en solo ou en coopération et donnera l’occasion d’essayer les quatre classes qu’il propose (Pyromage, Telluriste, Technomage, Illusionniste), les développeurs de People Can Fly ont indiqué que sa durée de vie sera d’environ trois heures puisqu’elle comprendra le prologue de la campagne principale ainsi que plusieurs missions secondaires.

Elle vous donnera aussi accès aux quatre premiers pouvoirs de chaque classe, sera cross-play avec les autres plateformes (fonctionnalité en phase bêta qu’il faudra activer dans le menu des options pour en bénéficier) et intègrera le transfert de sauvegarde vers la version finale du titre.

Petite précision concernant les machines de Sony et de Microsoft, étant donné que le jeu sera cross-gen et disposera d’une mise à niveau gratuite, si vous faites la démo sur PS4 ou Xbox One, vous pourrez reprendre votre partie sur PS5 et Xbox Series X|S.

Notez que, si le studio polonais a profité de l’occasion pour revenir sur les nombreux paramètres de la version PC du titre, on ignore encore quels processeurs et quelles cartes graphiques sont requises pour le faire tourner en configuration Ultra (4K/60 fps).

Outriders sortira le 1er avril sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Stadia. Il sera également disponible à cette date sur NVIDIA GeForce Now.