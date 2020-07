Outriders : Un voyage entre Destiny et Gears sur next-gen ?

Officialisé lors de la présentation Square Enix au dernier E3 et présenté en février, Outriders se laisse régulièrement montré au cours d’émissions mensuelles. Alors que l’on vous avait déjà proposé un premier avis après y avoir joué dans les locaux du studio polonais, on s’arrête dessus dans ce nouvel épisode d’AG Summer.

On revient sur les différents informations tombées depuis, on vous parle des mécaniques de gameplay et des différentes classes et ce que l’on peut en attendre. Rappelons que Outriders sortira en fin d’année 2020 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et Google Stadia.