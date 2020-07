Outriders nous invite à voyager vers l’inconnu dans un nouveau trailer

Deux semaines après la diffusion du deuxième volet de son stream mensuel « Transmission », Outriders dégaine un nouveau trailer explosif invitant les joueurs et les joueuses à percer les nombreux mystères de la planète Enoch.

De nombreux ennemis en vue

Durant un peu plus de deux minutes, la vidéo du shooter-RPG développé par People Can Fly et édité par Square Enix montre également plusieurs ennemis que vous aurez à affronter lors de votre périple qui, rappelons-le, pourra se faire seul ou en coopération avec deux autres personnes.

Outriders sortira en fin d’année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X et l’an prochain sur Stadia.