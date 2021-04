Outriders se fait pardonner avec des récompenses gratuites et un patch

Le lancement d’Outriders ne s’est pas déroulé comme prévu du côté de People Can Fly, qui a du faire face à de nombreuses difficultés de serveurs qui ont entrainé des déconnexions intempestives chez les joueurs. Désireux de se rattraper, le studio prend la parole sur ces problème comme il l’avait promis, tout en offrant un cadeau de dédommagement.

Une arme légendaire pour tout le monde

C’est sur Reddit que l’on a pu voir le message du studio, qui revient sur le lancement compliqué du jeu. Ce n’est pas les serveurs surchargés qui étaient en cause, mais les bases de données externes, avec des bugs que l’équipe n’avait pas rencontré sur la démo auparavant. S’en est suivi un travail jour et nuit pour essayer de réparer le problème, qui cause encore quelques déconvenues mais qui est sur la bonne voie pour être réglé.

Pour tenter de se réparer, People Can Fly va offrir un « pack de compensation » à tous les joueurs qui se sont connectés entre le lancement et le 11 avril. Ce pack contiendra une emote Frustration, ainsi que du titanium et une arme légendaire qui sera déterminée par le niveau de votre personnage.

Un patch arrivera également la semaine prochaine et il fait déjà débat au sein de la communauté, car il va ajuster – ou nerfer – quelques aspects concernant le loot et les compétences. Cela étant dit, il corrigera pas mal de bugs, comme celui de la disparition de l’inventaire, et rendra le jeu globalement plus stable.

Outriders est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.