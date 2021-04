Outriders : People Can Fly espère pouvoir s’expliquer bientôt sur les problèmes de serveurs au lancement

On a l’impression d’entendre cette histoire à chaque lancement d’un AAA tourné sur le jeu en ligne. Outriders, qui met largement en avant son côté coopératif, a été victime de succès, avec une surcharge des serveurs et de nombreuses coupures de ces derniers durant tout le week-end. Le studio People Can Fly a vite réagi, mais les nombreux problèmes de connexion agacent toujours la communauté, qui souhaite des réponses à toute cette histoire.

Absolutely.

We're still continually working through it all, but we're hoping to in the near future share more specific details about whats going on and what we've been doing about it. https://t.co/MWf8IHIf5L

— Outriders (@Outriders) April 3, 2021