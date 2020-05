Outriders : 12 minutes de gameplay pour le jeu de People Can Fly

Comme annoncé la semaine dernière, Outriders, le jeu d’action solo et coopératif développé par People Can Fly et édité par Square Enix, s’est à nouveau montré hier soir par l’intermédiaire d’une vidéo de gameplay de douze minutes.

Pyromage, interface utilisateur et système de progression

Par l’intermédiaire de son émission mensuelle « Transmission », il a notamment dévoilé les pouvoirs et autres aptitudes du Pyromage, une des quatre classes jouables du titre, les premières images d’une ville ainsi que certains ennemis que les joueurs auront à combattre au cours de la partie. Les différentes séquences de gameplay ont également été l’occasion d’avoir un bon aperçu de l’interface utilisateur et du système de progression du jeu.

Pendant la présentation, le studio polonais a aussi beaucoup insisté sur la dimension RPG du titre, en mettant notamment en avant deux aspects : son scénario et la personnalisation du personnage et de son équipement. Notez que ce dernier semble fortement inspiré d’Anthem.

Dans le communiqué de presse de Square Enix, Bartek Kmita, directeur créatif du jeu, a expliqué que « nous avons toujours eu envie de jouer à un RPG complexe doté d’une histoire digne et d’une épopée suffisamment flexible pour créer de nombreux personnages intéressants, mais nous voulions aussi qu’il propose un système de combat en temps réel intense, stimulant et axé sur les compétences. Lorsque l’occasion de le créer nous-mêmes s’est présentée, ce fut comme un rêve devenu réalité. »

Outriders sortira en fin d’année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.