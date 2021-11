Outriders se met à jour et dévoile une extension pour 2022

Comme annoncé la semaine dernière, Square Enix et People Can Fly ont organisé une nouvelle « Transmission » hier, une émission qui a permis de faire le point sur ces derniers mois suite au lancement du jeu, afin de bien préparer l’avenir. Et cet avenir, il commence dès aujourd’hui, puisqu’une mise à jour nommée « Un Nouvel Horizon » débarque dès ce 16 novembre, ainsi qu’une extension, qui arrivera un peu plus tardivement.

Outriders fera à nouveau parler de lui en 2022

Tout d’abord, cette nouvelle mise à jour gratuite apporte tout un tas de nouvelles choses à faire dans le jeu. On a donc droit à 4 nouvelles Expéditions, avec des changements au sein d’entres elles, ainsi que des nouveaux skins d’armes, des classes rééquilibrées, des nouvelles capacités, et bien d’autres joyeusetés. C’est donc un tout nouvel endgame qui s’offre à la communauté, histoire d’attendre un contenu encore plus massif.

On apprend alors que l’extension « Worldslayer » est prévue pour courant 2022 dans Outriders, et celle-ci est teasée à la toute fin du trailer. On y découvrir de nouveaux secrets de la planète Enoch, avec des ennemis inédits à affronter. Cette extension sera révélée plus en détails durant le printemps 2022.

Outriders est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.