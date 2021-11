Outriders va accueillir sa première mise à jour majeure, une nouvelle Transmission prévue pour le 15 novembre

Avant sa sortie, Outriders a eu droit à plusieurs émissions intitulée « Transmission », qui avaient pour but de présenter les divers aspects du jeu afin que le public sache à quoi s’attendre en jeu. Depuis, People Can Fly n’a pas été très bavard sur les nouveautés à venir en jeu, si ce n’est pour s’interroger sur le nombre de copies vendues. Aujourd’hui, on apprend que Outriders va enfin recevoir une grosse mise à jour, la première de cette ampleur, avec une émission planifiée pour la semaine prochaine.

Vers un nouvel horizon pour le jeu

Dès lundi 15 novembre à 18 heures, vous pourrez ainsi suivre la 6ème Transmission d’Outriders, baptisée « Un Nouvel Horizon ». Cette présentation fera tout d’abord le point sur tout ce qui a changé dans le jeu depuis sa sortie en avril dernier, avant de présenter les nouveautés prévues dans cette mise à jour, décrite comme étant « colossale ».

Vous pourrez suivre l’émission en vous rendant sur la chaîne Twitch de Square Enix.

Outriders est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.