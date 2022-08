Outcast 2 : A New Beginning montre son gameplay dans un nouveau trailer

Annoncé l’année dernière, Outcast 2: A New Beginning revient lors du showcase de THQ Nordic avec un nouveau trailer, qui nous montre cette fois-ci du gameplay.

Cutter Slade fait le show

Dans cette nouvelle vidéo, le titre toujours développé par Appeal Studio nous fait un petit tour d’horizon du gameplay de ce Outcast 2: A New Beginning, introduit notamment par un Talan, les habitants de la planète Adelpha. Ici, nous pouvons voir qu’en plus de son Jetpack, Cutter Slade peut également voler avec une sorte de swingsuit.

Qui plus est, le bougre pourra se servir d’un bouclier pour se défendre, mais aussi frapper les nombreux ennemis robotiques que notre héros devra combattre. Et bien évidemment, notre protagoniste sera amené à visiter de nombreux endroits comme un temple aux jungles luxuriantes, en passant par des cavernes, mais aussi des montagnes neigeuses.

Côté gameplay, le soft proposera visiblement quelque chose d’un peu plus dynamique sur les gunfights entraperçus sur cette vidéo, avec possibilité de faire des moves assez stylés pour le coup. Autant dire que le tire d’Appeal Studio s’annonce un peu plus prometteur que le remake du premier volet, et sachez qu’il sera aussi possible d’y améliorer ses armes via un système de modules, montrant qu’un aspect RPG devrait être de la partie.

En somme, Outcast 2 : A New Beginning pourrait bien surprendre positivement, et notez que le jeu n’a toujours pas de date de sortie, mais est prévu pour sortir sur PC, PS5 et Xbox Series X.