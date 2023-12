Outcast 2: A New Beginning prendra son envol le 15 mars 2024

De quoi un peu rebooster les résultats d’Embracer ?

C’est sans grand éclat ni avec de grandes manières que THQ Nordic a choisi d’annoncer la date de sortie d’Outcast 2: A New Beginning, qui s’est déjà montré au cours de plusieurs vidéos. Via un simple tweet sans nouveau trailer, l’éditeur nous annonce ainsi que cette suite sera disponible chez nous dès le 15 mars 2024, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Ce jeu en monde ouvert évite donc le fameux bouchon du mois de février pour se trouver une place plus tranquille, même si la période de fin d’année fiscale pourrait rapidement se remplir avec toutes les annonces prévues pour les Game Awards. On sait au moins quand Cutter Slade reprendra du service dans ce jeu d’aventure ambitieux qui nous demandera de découvrir les secrets de la mystérieuse planète Adelpha, tout en protégeant les autochtones des envahisseurs qui cherchent à les dépouiller de leurs terres.

The Yods have spoken! #Outcast – A New Beginning is coming March 15, 2024. pic.twitter.com/uh7Jf05w0C — Outcast – A New Beginning (@OutcastGame) December 4, 2023