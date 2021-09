Outcast 2 A New Beginning : Cutter Slade fait son retour dans cette suite en vidéo

Après avoir été racheté par THQ Nordic il y a plus de deux ans, Outcast revient avec la suite du remake nommé simplement Outcast 2 A New Beginning, annoncé pendant la conférence de THQ Nordic.

Cutter Slade de retour sur Adelpha

Et pour fêter cette annonce surprise, le soft se dote de deux premiers trailers. Le premier nous remontre le monde d’Adelpha qui semble-t-il, est envahi par des robots. Et visiblement, notre héros Cutter Slade va découvrir après avoir été ressuscité par les yods tout-puissants, que les habitants d’Adelpha à savoir les Talans, ont été réduits en esclavage et la planète a été dépouillée de ses ressources.

Autant dire que le titre parait assez intéressant sur le papier du point de vue de sa narration. Cutter Slade pourra également utiliser dans cette suite son jetpack pour voler ou planer, mais également combiner des modules afin de créer sa propre arme afin de lutter contre les mystérieux envahisseurs robots. Qui plus est, le titre développé par Appeal Studio, les producteurs du remake et du jeu original, proposera aussi un monde un peu plus ouvert et peuplé de paysages et de temples dangereux.

Outcast 2 A New Beginning semble qu’on se le dise très prometteur, avec on l’espère un monde ouvert sans limite comme nous le montre la vidéo en fin d’article. Concernant sa date de sortie, le titre d’Appeal Studio sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, mais n’a toujours pas de date de sortie, à part un très vague coming soon.