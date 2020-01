Ori and the Will of the Wisps passe en version Gold

Une bonne nouvelle pour ceux qui redoutaient qu’avec tous les reports actuels, on assiste de nouveau à un délai supplémentaire pour le jeu.

Annoncé récemment sur le compte Twitter des développeurs, le peaufinage de Ori and the Will of the Wisps a l’air d’être en bonne voie puisque le jeu est passé Gold. La nouvelle date de sortie devrait donc être respectée.

Ori and the Will of the Wisps has gone GOLD🌟! A big congratulations to Moon Studios and the entire team.

Unravel Ori's destiny on March 11th by pre-ordering the gorgeous Collector’s Edition from your favorite retailers! #OritheGamehttps://t.co/0X4k52q5WM pic.twitter.com/AktsXNiMqn

— Ori the Game (@OriTheGame) January 28, 2020