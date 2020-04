Ori and the Will of the Wisps : Une mise à jour pour corriger les bugs

Ori and the Will of the Wisps, dont notre test a été réalisé par notre bon Jordan, voit une grosse mise à jour être déployée sur PC et Xbox One. Celle-ci corrige pas mal de bugs et autres soucis techniques rencontrés par les joueurs.

Pour sublimer le chef-d’œuvre

Nous avions relevé ces problèmes techniques dans notre test du côté des points négatifs du jeu. Avec pas mal de freezes et/ou disparition de la carte, l’expérience de jeu se voyait un peu entachée malgré l’univers enchanteur du titre. Mais ceci semble être de l’histoire ancienne car les développeurs du jeu, Moon Studios, ont déployé cette nuit un patch correctif d’une taille de 3,9Go à télécharger aussi bien sur console que sur PC. La liste complète des correctifs se trouve ici.

Pour les plus anglophobes d’entre vous, sachez que les performances globales ont été améliorées, les temps de chargement réduits, les problèmes de freezes réglés et que le déplacement rapide à partir de la carte est maintenant une amélioration distincte à acheter auprès d’Opher. Ori and the Will of the Wisps est disponible depuis le 11 mars sur Xbox One et PC, également via l’abonnement Gamepass.