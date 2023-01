OPUS: Prims Peak : Un nouveau jeu d’aventure narratif annoncé sur PC et Mac par SIGONO

Si jamais vous êtes un ou une passionné(e) des jeux d’aventure indépendants, alors vous n’êtes peut-être pas passés à côté de ceux conçus par SIGONO. Basé à Taipei (Taiwan), ce studio asiatique a sorti plusieurs titres appartenant à ce genre depuis 2016. Réunis sous la licence OPUS, ils ont rencontré un petit succès auprès du public et, bonne nouvelle, une production inédite intitulée OPUS: Prims Peak a été officialisée hier sur PC et Mac.

Pas de traduction française au programme ?

Frangin (ou frangine) spirituel(le) d’OPUS: Echo of Starsong, un titre disponible sur PC depuis 2021, sur Xbox One et Nintendo Switch depuis l’an dernier, et sur iOS dès aujourd’hui, OPUS: Prims Peak est un jeu d’aventure narratif présenté comme étant « un croisement entre What Remains of Edith Finch et les films de Makoto Shinkai » (Your Name, Les Enfants du Temps, Suzume…).

Dans ce jeu où nos choix « mèneront à des fins divergentes », les développeurs nous inviteront à suivre l’histoire d’un photographe perdu dans un royaume éthéré. A l’aide de son appareil photo, nous serons invités à percer tous les secrets de ce monde afin d’aider ce personnage à rentrer chez lui. Notez que, si l’expérience bénéficiera de traductions anglaises, chinoises et japonaises, aucune localisation française ne semble au programme.

OPUS: Prims Peak sortira à une date inconnue pour le moment sur PC et Mac via Steam.