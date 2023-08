OPUS: Prism Peak : Un nouveau trailer et des images inédites pour le jeu d’aventure narratif de SIGONO

Toujours pas de date de sortie pour le moment

Pour rappel, ce titre est décrit par les développeurs comme étant un croisement entre What Remains of Edith Finch, la production de Giant Sparrow commercialisée en 2017, et les films de Makoto Shinkai à qui l’on doit Your Name, Les Enfants du Temps ou encore Suzume. Proposant un voyage empreint de nostalgie nécessitant de se confronter aux regrets du passé, le public y suivra l’histoire d’un photographe perdu dans un royaume éthéré et dont les choix pour essayer d’en sortir auront des conséquences sur la fin de son périple.

Pour rappel, OPUS: Prism Peak sera disponible sur PC via Steam. Malheureusement, aucune date ou même fenêtre de sortie n’a été communiquée par le studio asiatique pour le moment.