Only Up! : Comment ce platformer aussi enrageant que satisfaisant est devenu un véritable phénomène

Only Up! est inspiré du célèbre conte Jack et le haricot magique. Vous incarnez Jackie, vivant dans une sorte de bidonville très précaire, possédant en son centre, une gigantesque structure assemblée de divers éléments, véhicules, bâtiments et autres surprises. Votre seul but : parvenir à grimper jusqu’en haut, par delà les nuages, sans jamais tomber, et toujours recommencer pour trouver le meilleur chemin possible. Mettant à toute épreuves vos nerfs et votre patience, le jeu est devenu viral en quelques jours sur les réseaux pour son côté addictif.

Pourquoi un tel succès ? De par sa formule « die & retry » et sa volonté de vous faire repousser vos limites, Only Up! possède le concept parfait du jeu viral. Des parties courtes, au déroulé similaire à chaque partie, et provoquant des crises de colère ou des rage quit pour certains joueurs trop investis. Alors qu’une poignée de streamers s’est lancée dans l’aventure dès le mois de mai dernier, la viralité de l’expérience fut telle que désormais, ce sont près de 90 000 followers et même plus de 274 000 spectateurs lors du plus gros pic de visionnage en direct depuis sa sortie. Only Up! réalise donc un véritable carton éclair sur Twitch.

Une formule simple, simpliste ou géniale ?

Il faut dire que la plateforme d’Amazon est parfaite pour ce genre d’expérience et de partage avec une communauté en temps réel. A tel point que certaines rediffusions de lives dépassent les 400 000 vues, ce qui n’est pas rien pour un si « petit » jeu sorti dans l’ombre, et ce partout dans le monde. De plus, le jeu regorge d’easters eggs et autres surprises de la culture pop notamment, favorisant l’effet de masse à la recherche de la moindre référence cachée, dans ce jeu qui semble puiser ses inspirations dans le maléfique Getting Over It.

Vous l’aurez remarqué, le jeu propose une direction artistique de toute beauté avec de magnifiques panoramas et de beaux environnements. C’est d’ailleurs l’une des forces du titre, qui, proposé dans ses meilleures conditions sur de très bons PC, n’a rien à envier à d’autres productions du même genre. Ce qui n’est toutefois pas tout à fait le cas dès que l’on rogne un peu sur les graphismes pour gagner en performances. Le gameplay y est aussi pour quelque chose dans son succès si tant est que vous n’ayez pas le vertige.

Des règles simples : vous ne pouvez pas mourir, mais vous ne pouvez pas sauvegarder. Si vous chutez, raccrochez-vous où vous pouvez pour limiter la casse, ou recommencer depuis tout en bas, au risque de perdre des heures de montée périlleuses sous tension. Par exemple, de simples portes flottantes, livres, tuyaux et autres voitures en lévitation vous permettront de grimper, tandis que des lits rebondissants vous permettront d’atteindre des hauteurs inestimées, à vos risques et périls.

Des événements dynamiques se déroulement également notamment dans une partie concernant la mythologie grecque ou encore l’effondrement d’une autoroute, avec en point culminant, votre arrivée par delà les nuages. Vous avez également la possibilité de ralentir le temps pour assurer une réception, mais aussi d’accroitre votre vitesse de course pour augmenter la distance parcourue par vos sauts pour encore plus de personnalisation ou de challenge pour votre expérience.

A noter qu’il semblerait que, dépassés par le succès de leur jeu, les développeurs de SCKR Games aient dû retirer leur bébé du store de Valve durant quelques jours le temps de régulariser certains assets utilisés et qui ne pouvaient l’être à titre commercial et ainsi risquer de graves poursuites. Ce fut le cas de la représentation d’une jeune fille, illustrée par un artiste 3D nommé Aboulicious et que l’on pouvait retrouver dans les premières versions du jeu, avant ce patch radical. A mois que cela soit dû à une politique pro-NFT qui semble évidente de par la présence à de nombreuses reprises d’une figure des NFT (Goblintown), une pratique commerciale pourtant réfutée par Steam.

Speedrunning et glitchs au rendez-vous

Le jeu s’est par ailleurs tout de suite attiré les intérêts des speedrunners, qui tentent inlassablement de craquer le jeu en le terminant le plus vite possible. Pour l’heure, en ce 5 juillet, le record du monde est détenu par un certain Distortion2 sous la barre des 17 minutes en live sur Twitch, un streamer qui n’est pas inconnu des amateurs de speedrunning puisque le jeune homme s’est notamment illustré l’an passé sur ses runs fantastiques sur Elden Ring après l’avoir fait sur d’autres souls-like, et qui poste ses meilleures runs sur sa chaine YouTube.

Cependant, on ne peut nier les défauts de Only Up!, et ils sont nombreux, à date : pas de mapping des touches possible, pas de compatibilité avec des contrôleurs/manettes, nombreux bugs notamment de collision, popping impressionnant, chutes de framerates, graphismes aléatoires, etc. On le sait, il s’agit d’une production indépendante et ça se ressent, comme si le jeu était sorti trop tôt ou précipitamment. Un mode nuit sera par ailleurs prochainement disponible avec une ribambelle d’optimisations, on l’imagine.

L’accueil des joueurs ayant été assez mitigé à sa sortie du fait des nombreux bugs, les évaluations étaient plutôt moyennes. Mais avec l’attrait des réseaux sociaux et les différents patchs délivrés, la moyenne des évaluations est passée désormais à « plutôt positives » avec près de 7000 avis. Et bien que l’expérience soit sommaire et plutôt simpliste, l’univers de Only Up! demeure intriguant et nous pousse dans nos retranchements. Peut-être que le succès ne sera que temporaire, mais pour l’heure, tout semble aller vers le haut pour le titre de SCKR Games.

Pour rappel, Only Up! n’est disponible pour l’heure que sur PC uniquement via Steam, où il atteint la 20ème place des ventes tout de même, au petit prix de 9,75€ hors promotion. Une version console serait à l’étude par les développeurs (et ils auraient tort de s’en priver).