Onimusha: Way of the Sword et Monster Hunter Wilds seront au cœur du prochain Capcom Spotlight début février

Double dose de Monster Hunter

Durant ce Capcom Spotlight, Monster Hunter Wilds donnera quelques nouvelles avec des annonces essentielles, mais il sera présenté plus en détails après l’émission via un Monster Hunter Showcase en compagnie du producteur Ryozo Tsujimoto, qui devrait nous en dire un peu plus sur la deuxième phase de bêta du jeu.

Le Capcom Spotlight sera également l’occasion d’avoir des nouvelles de Street Fighter 6, Capcom Fighting Collection 2 et Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, mais tous les regards seront en réalité tournés vers la nouvelle présentation d’Onimusha: Way of the Sword. Et c’est une surprise, puisque le retour de la licence n’est pourtant pas attendu avant 2026. Voir Capcom nous en reparler aussi tôt a de quoi étonner, mais personne ne s’en plaindra pour autant. Ce seront a priori les seuls jeux du programme, sauf surprise de dernière minute (ce qui n’est pas forcément l’habitude des Capcom Spotlight).

Notez maintenant que ce Capcom Spotlight aura lieu le mardi 4 février à 23 heures pétantes, heure de Paris. Il devrait s’étaler sur environ 35 minutes.