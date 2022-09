Onimusha : La licence de Capcom est de retour… mais avec un anime

Parmi les licences que l’on a plus vu depuis un moment chez Capcom, on retrouve Onimusha, même si la série s’est récemment offert un remaster nommé Onimusha: Warlords. Malheureusement, cette nouvelle édition du premier jeu n’a, pour le moment, pas été annonciatrice d’un retour en forme de la licence, même si on espère toujours qu’une équipe de Capcom travaille secrètement sur un nouveau jeu. Mais d’ici là, l’éditeur compte se servir de cette marque d’une façon ou d’une autre, et cela passera d’abord par la production d’un anime.

Dans la lignée de la série Dragon’s Dogma

Capcom s’associe une nouvelle fois avec Netflix pour produire un anime Onimusha, qui arrivera sur la plateforme de SVOD à une période indéterminée.

Cette série sera produite par le studio Sublimation, qui est justement bien connu de Capcom et de Netflix, puisqu’on le retrouvait aussi derrière l’anime Dragon’s Dogma. En tant que réalisateur, c’est Shinya Sugai qui est à la barre et qui a justement travaillé sur la série Dragon’s Dogma, tandis que le personnage de Musashi Miyamoto sera façonné à partir des traits du légendaire acteur Toshihiro Mifune.

A l’image de la précédente série de Capcom, Onimusha va adopter un style avec de la 3D CGI, ce qui fera sans doute grincer quelques dents, étant donné que cette technologie n’est pas souvent bien exploitée.

Aucun trailer n’a été dévoilé, mais on a droit à quelques premières images visible ci-dessous.