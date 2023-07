Onimusha : Capcom continue d’avoir des discussions sur le futur de la série

Lors d’une séance de questions-réponses avec ses investisseurs, Capcom a fait le point sur plusieurs licences dormantes de son catalogue. Si plusieurs de ses réponses n’affichent qu’un discours de surface, lisse, qui n’indique pas grand-chose, on se raccrochera à quelques miettes d’espoir concernant la déclaration sur Onimusha. Capcom affirme que des discussions sont toujours en cours à propos du futur de la série, dans le but de l’amener « vers une audience plus large ».

Capcom was asked about the future of the Onimusha series along with some other series at an investor Q&A!

They answered that they are “carrying out discussions regarding the future expansion of these titles so they can be enjoyed by a wide audience”https://t.co/wcj0O1DKUO pic.twitter.com/MbU9Ho18og

— Genki✨ (@Genki_JPN) July 6, 2023