One Piece Pirate Warriors 4 : Boa, Baggy, Mihawk et Ivankov en action

One Piece Pirate Warriors 4 continue sa promotion à un mois de sa sortie sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC. Et avec plus d’une quarantaine de personnages jouables dans le jeu de base (en attendant les neuf du Season Pass), pas étonnant que chacun n’ait droit qu’à un très court trailer. La fournée d’aujourd’hui concerne des alliés de Luffy lors de l’arc Marineford.

AAAACEEEEEEEEEEEEEEE

On retrouve donc des vidéos de gameplay pour Boa Hancock, Baggy le Clown, Emporio Ivankov et Dracule Mihawk, le meilleur des Capitaines Corsaires (pas la peine de venir nous contredire dans les commentaires).

Rendez-vous le 27 mars pour la sortie européenne de One Piece Pirate Warriors 4 (avec forcément un peu d’espoir qu’Oden fasse au moins partie des DLC).