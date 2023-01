Accueil » Actualités » One Piece Odyssey : Le trailer de lancement est là, mais notre test aura du retard

One Piece Odyssey se présente comme la première grosse sortie de cette année 2023 et le public peut déjà s’y essayer avec l’aide d’une démo disponible depuis hier, qui permet de découvrir les deux premières heures de jeu. L’embargo est tombé il y a quelques minutes et les premiers tests commencent à affluer, mais si vous attendez celui d’ActuGaming, nous avons le regret de devoir vous faire patienter encore quelques jours.

L’équipage au Chapeau de Paille prend le large

Avant toute chose, sachez que le trailer de lancement de One Piece Odyssey vient d’être diffusé. Il est évidemment riche en nouvelles séquences, notamment sur les derniers arcs révélés, mais il offre un bon aperçu de l’aventure a priori épique que Luffy et ses compagnons vont vivre dans ce JRPG qui tranche radicalement avec les autres jeux de la licence.

Pourquoi notre test aura du retard

Si l’embargo des tests autour du jeu est bel et bien tombé, celui d’ActuGaming n’arrivera pas avant quelques jours. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons malheureusement toujours pas reçu un exemplaire du jeu pour vous livrer notre avis avant la sortie de ce One Piece Odyssey.

Si nous vous indiquons aujourd’hui cela, c’est par souci de transparence et pour mettre une nouvelle fois en avant notre politique concernant la publication des tests, qui se renforce en 2023. Afin de ne pas imposer des conditions de test inconfortables à notre équipe, certains de nos articles sur des jeux attendus pourront arriver en retard, surtout lorsqu’il s’agit de RPG ou de jeux qui demandent beaucoup d’heures de jeu. Nous savons à quel point il est important d’être à l’heure pour la sortie d’un test sur un jeu très scruté, mais grâce à votre soutien, nous pouvons désormais nous éviter des périodes de rush contreproductives.

Lorsqu’un test sera en retard parce que le code de ce dernier nous sera livré trop proche de l’embargo (cela arrive pour des tas de raisons souvent indépendantes des agences de presse, qui sont toujours à l’écoute), vous en serez informés et nous prendrons le temps qu’il faudra avant de vous livrer notre avis. Rien de révolutionnaire là-dedans, prendre le maximum de temps possible pour vous livrer un avis a toujours été dans nos habitudes, mais vous serez maintenant mis au courant à chaque fois que cette situation se présentera, encore une fois par souhait de transparence.

Nous espérons évidemment que vous serez tout de même au rendez-vous pour lire chacun de nos tests lorsque ceux-ci seront disponibles. Précisons que cela concerne évidemment tous les jeux très attendus, peu importe leur provenance. En attendant de découvrir notre avis complet sur ce JRPG, nous vous renvoyons vers nos confrères anglophones ou français, mais on vous encourage surtout à essayer la démo du titre, et on vous dit à dans quelques jours pour notre verdict !

Pour rappel, One Piece Odyssey sortira le 13 janvier 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.