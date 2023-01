One Piece Odyssey : Le producteur nous parle de la démo qui sortira la semaine prochaine

L’année 2023 commence bien pour les fans de One Piece, mais aussi pour les adeptes de JRPG. One Piece Odyssey peut se targuer d’être la première grosse sortie de l’année et compte bien séduire les amoureux du manga d’Eiichirō Oda, sans doute désireux de découvrir une aventure inédite en compagnie de l’équipage au Chapeau de Paille. Avant de savoir si ce JRPG made in Bandai Namco est à la hauteur, une démo sera mise en ligne pour se faire un nouvel avis sur le jeu. Le producteur Katsuaki Tsuzuki nous parle justement de cette version d’essai dans une nouvelle vidéo.

1 à 2 heures de jeu en prévision

On apprend donc que cette démo présentera le tout début du jeu et devrait durer entre une et deux heures. Il s’agit de l’introduction tronquée du jeu final, ce qui veut dire que vous pourrez ensuite conserver votre sauvegarde pour continuer votre aventure une fois le jeu complet acheté. Un petit bonus in-game sera aussi distribué à celles et ceux ayant joué à la démo.

Katsuaki Tsuzuki a bien conscience que certains fans de One Piece ont quelque peu peur de cette structure de JRPG, et c’est pour cela que la démo est selon lui un bon moyen d’introduire tout ce qui fait le charme du jeu pour voir si l’expérience va leur convenir ou non. Pour rappel, cette démo sera disponible dès le 10 janvier.

One Piece Odyssey sortira le 13 janvier 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à lire notre récente preview pour en savoir plus sur le jeu.