Accueil » Actualités » One Piece Odyssey : Tout savoir sur le jeu, sa conception et son système de combat en une vidéo

Bandai Namco nous a déjà confirmé que One Piece Odyssey refera parler de lui ce week-end, étant donné qu’il sera présent lors de l’Anime Expo, ainsi que dans le Bandai Namco Summer Showcase, qui sera diffusé ce samedi très tôt dans la matinée. Mais surprise, on découvre que l’éditeur a aujourd’hui mis en ligne un journal de développeurs dans lequel on apprend tout un tas de choses sur le JRPG, tout en ayant droit à plein d’images de gameplay encore jamais vues.

Plus de gameplay à découvrir

Cette longue vidéo commence déjà par faire un point sur le développement, en nous précisant que cela fait cinq ans que One Piece Odyssey est en discussions chez l’éditeur, et que Oda est venu apporter de nouveaux designs dès 2019, avec des personnages (Adio et Lim) et des animaux inédits.

On en apprendra pas beaucoup plus sur le scénario du jeu, qui reste assez obscur mais qui va demander à l’équipage d’explorer ses souvenirs, certainement pour devenir de plus en plus fort.

Concernant le gameplay, on peut enfin voir des vraies séquences in-game où nos héros partent à l’aventure. Comme on le savait déjà, on se retrouve ici en face d’un JRPG principalement constitué de couloirs, un peu dans la veine d’un Tales of, et on peut contrôler n’importe quel personnage durant les phases d’exploration. Il sera cependant demandé de faire appel aux capacités de chacun afin de pouvoir avancer, comme Chopper qui pourra passer dans des petits tunnels, ou Franky qui va concevoir des ponts.

Un système de combat basé sur les zones

Les combats se dévoilent eux aussi un peu plus. Là encore, on savait que le système de tour par tour était utilisé ici, mais on a un meilleur aperçu des menus et des attaques de nos héros.

On peut ainsi voir que le placement sera très important durant ces affrontements, car les ennemis et nos personnages seront dispersés à travers différentes zones.

Tous les membres de l’équipages qui peuvent prendre part à la bataille seront ainsi présent sur le terrain, mais pas forcément aux mêmes endroits. Il faudra donc bien gérer le placement de chacun pour s’en sortir face aux différents ennemis, d’autant plus que certaines situations pourraient être problématiques, par exemple si Sanji est seul entouré de femmes.

One Piece Odyssey sortira cette année sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC. Et oui, toujours pas de date à l’horizon pour le jeu, si ce n’est qu’il est toujours confirmé pour cette année.