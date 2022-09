Accueil » Actualités » One Piece Odyssey : Le jeu et son édition collector sont disponibles en précommande

Bandai Namco a profité du Tokyo Game Show pour dévoiler la date de sortie de One Piece Odyssey, un JRPG qui va suivre Luffy et son équipage dans une aventure inédite. Le titre sortira un peu plus tard que prévu, puisqu’il n’arrivera qu’en janvier 2023, mais l’éditeur se fait pardonner avec une édition collector assez massive pour le jeu, que les fans du manga devraient apprécier. Voici où précommander One Piece Odyssey et son édition collector.

Où acheter One Piece Odyssey au meilleur prix ?

L’édition collector de One Piece Odyssey est encore bien difficile à trouver pour le moment, étant donné que les stocks partent très vite. On la retrouve chez Amazon, mais avec des stocks qui font le yoyo, qui disparaissent et qui reviennent régulièrement. N’hésitez donc pas à placer une alerte ou à consulter souvent l’état des stocks si vous souhaitez précommander le jeu là-bas.

Sinon, cette édition collector est aussi disponible chez Micromania, mais il faudra être membre Premium pour pouvoir la précommander. Au moins, les stocks bougent un peu moins vite chez eux.

Amazon

Micromania

One Piece Odyssey sortira le 13 janvier 2023 sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernière preview pour en savoir plus sur le jeu.