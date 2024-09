On a pu jouer à Marvel Rivals avec Captain America et Bucky, un concurrent de taille pour Overwatch

Un futur hit du genre ?

Nombreux sont les hero-shooter ayant tenté de se faire une place aux côtés d’Overwatch, souvent sans succès (On pense tout récemment au lancement difficile de Concord). Cela ne semble pas avoir fais peur à NetEase qui lance son propre projet, entièrement gratuit et surtout avec le soutien de la licence Marvel.

Marvel Rivals est un hero-shooter en six contre six proposant deux modes de jeu actuellement. Un “roi de la colline”, où les deux équipe se disputent le contrôle d’un point et qui se joue en deux manches gagnantes. Le deuxième est une escorte d’un convoi d’un point A vers un point B tandis que l’équipe adverse doit empêcher la progression du convoi. Les joueurs d’Overwatch ne seront pas surpris puisqu’il s’agit exactement des mêmes modes de jeu.

En comptant les deux petits nouveaux présentés à la Gamescom, Marvel Rivals nous offrira 26 personnages dès le lancement du jeu. Un sacré roster qui va piocher parmi les super-héros et vilains préférés tels que Spider-Man, Iron-Man, Thor, Venom ou encore Magnéto. Ces derniers sont répartis entre trois archétypes que sont les tanks, les DPS et les soigneurs. Tout ce casting est décidé de concert entre le studio et Marvel, plutôt que l’un impose à l’autre : « C’est génial de travailler avec eux [Marvel]. Il y a beaucoup d’échanges et de communication, de suggestions… Nous essayons d’avoir une majorité de personnages très appréciés par les fans, puis des plus inattendus comme Jeff le Requin, et enfin des personnages moins connus du grand public, qui n’a peut-être pas entendu parler de Magik, de Luna Snow… Jusqu’ici, la collaboration a été tellement plaisante. »

Pour le moment, Marvel Rivals n’impose pas de restrictions sur la composition d’une équipe en dehors de l’unicité d’un personnage. Il est donc tout à fait possible d’avoir une équipe entièrement constituée de DPS par exemple, mais pas d’une équipe comprenant deux Captain America. À voir ce qui pourra être mis en place pour motiver les joueurs à prendre le rôle de tank ou de soigneurs, souvent délaissés par les joueurs. Le studio ne veut en tout cas pas limiter les options à l’heure actuelle : « Nous sommes toujours ouverts aux retours, mais nous pensons que c’est bien plus amusant de jouer avec qui vous voulez. Notre rôle est de rendre le jeu le plus amusant possible. »

Ce qui pose peut-être des question sur la capacité du jeu à aller chercher un public plus expérimenté, qui voudrait voir le titre débarquer sur la scène esport. Ce n’est en tout cas pas l’objectif visé par le studio pour le moment : « Si le jeu est vraiment amusant et les gens veulent y jouer, peut-être que la scène de l’esport nous dira que c’est le bon jeu pour elle. Notre focus n’est donc pas sur l’esport, mais dans le fait de rendre le jeu fun. »

Nous avions déjà eu l’occasion de faire plusieurs parties lors de la beta de juillet, et nous avions adoré la proposition. Les personnages ont tous des gameplay différents et variés tout en étant plutôt équilibrés (Venom était peut être un peu au-dessus). Les sensations de jeu étaient vraiment plaisantes et les cartes, inspirées par les mondes de Marvel (Asgard par exemple), étaient bien agencées.

Visuellement, le titre de NetEase est également une réussite avec un jeu coloré, beaucoup d’animation via les compétences et des personnages avec une forte identité. Le design de certains pourra surprendre, mais dans sa globalité, on doit dire avoir bien aimé ce casting.

Captain America et le Soldat de l’Hiver entrent dans l’arène

Nous avons pu tester les deux nouveaux personnages ajoutés au titre lors de la Gamescom, et l’un d’entre eux s’annonce déjà comme l’un de nos favoris. Il s’agit de Captain America, personnage de type tank, mais avec une énorme capacité de déplacement. Pas vraiment dédié à une défense statique en première ligne comme Magnéto, Captain America est un peu moins résistant, mais compensé par une grande mobilité et des compétences lui permettant de se projeter vers l’avant, faire un plongeon depuis les airs et se déplacer plus rapidement. Capable de lancer son bouclier, il sera parfait pour des incursions rapides dans le bloc adverse et notamment cibler les soigneurs cachés derrière.

Bucky Barnes, alias le Soldat de l’Hiver, est un DPS. Plus difficile à jouer, il possède une arme ne possédant que deux balles dans le chargeur. Si ces dernières infligent en contrepartie de gros dégâts, le personnage implique tout de même une bonne précision pour s’en sortir. Du côté de ses compétences, il peut lancer un orbe d’énergie vers l’avant, attraper un ennemi pour l’attirer jusqu’à lui ou à l’inverse une capacité pour se projeter vers son adversaire. Enfin, son ultime pouvoir lui permet de déchaîner toute la puissance de son bras robotique dans une énorme onde de choc réutilisable immédiatement si un ennemi a été tué par l’attaque.

On rappelle que ces deux personnages comme ceux ajoutés dans le futur seront tous gratuits et immédiatement accessibles. On est curieux de voir le rythme de parution que NetEase choisira, ce qui est certain, c’est qu’avec l’univers Marvel il y a de quoi produire de nombreux héros pour le jeu. Il y aura bien un système de saison qui sera mis en place : « Nous aurons des saisons et cela sera lié à l’histoire racontée dans le jeu. Cela changera le gameplay, avec de nouvelles arènes, mais aussi des équipes qui vont changer comme là avec Captain et Bucky qui qui sont rivaux mais qui pourraient être amis à nouveau dans le futur. »

Le studio est en tout cas à l’écoute des retours de sa communauté, notamment ceux recueillis lors de la bêta : « Il y a eu tellement de retours positifs sur la bêta, ce qui nous a poussé à parler de la date de sortie. Ce que nous avons fonctionne bien, et il y a évidemment besoin de quelques ajustements, mais l’expérience est déjà plaisante donc nous pouvons travailler sur le contenu. Et vous allez en voir bien plus pour la sortie. » Comme des nouveaux modes ? Sans doute et ce n’est pas tellement un secret. Un mode PvE en solo peut-être ? Là, c’est moins sur : « Nous nous concentrons d’abord pour faire en sorte que l’expérience PvP soit parfaite, mais une fois que cela sera terminé, peut-être que nous explorerons cela. »

Déjà conquis par la beta, cette prise en main des deux nouveaux personnages nous a encore plus donné envie de se lancer à corps perdu sur le jeu. L’attente ne sera heureusement pas trop longue (et avec de nombreux autres titres pour s’occuper) avant la sortie prévue pour le 6 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.