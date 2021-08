Omen of Sorrow débarquera en septembre sur Xbox One

Destiné à sortir au cours de cette année 2021, selon les dernières informations parvenues durant la période de l’E3, Omen of Sorrow affine sa fenêtre de sortie, conformément à l’annonce du jour de AOne Games et de Eastasiasoft, respectivement développeur et éditeur du titre. Ainsi, c’est en septembre que les possesseurs de Xbox One pourront mettre la main dessus.

Une sortie avant la fin de l’été ?

Toutefois, si l’horizon de sortie s’éclaircit, aucune date définitive n’est pour autant définie, et même si l’on ne va pas jusqu’à dire qu’il faut se méfier, nous ne sommes peut-être pas à l’abri de voir la sortie se décaler, même légèrement. Tout du moins, la version Xbox One avance et devrait donc débarquer un peu moins de trois ans après la sortie originelle du jeu de combat horrifique sur PlayStation 4.

Déjà disponible également sur PC, rendez-vous donc en septembre pour la mouture Xbox One, jouable en rétrocompatibilité sur Xbox Series.