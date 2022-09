Omega Strikers : Quand League of Legends rencontre Mario Strikers, ça donne ça

Si Riot Games est actuellement en train de voir comment décliner League of Legends à toutes les sauces, il n’ira sans doute pas voir du côté des jeux de foot. Déjà, parce que c’est assez improbable, mais aussi parce que la place vient d’être prise par Omega Strikers, le premier jeu du studio Odyssey Interactive. Une équipe qui connait d’ailleurs bien League of Legends puisqu’elle est principalement composée d’anciens de Riot Games. On découvre donc aujourd’hui un peu de gameplay pour cet Omega Strikers, avec une bêta qui est déjà à nos portes.

Du foot, mais avec des super-pouvoirs et de la bagarre

Le jeu a dévoilé un premier trailer, et d’après ce que l’on peut voir, on a vraiment l’impression de regarder des personnages de League of Legends jouer au foot.

On retrouve beaucoup de choses du MOBA avec plein d’éléments visuels qui font penser au jeu de Riot Games, mais le but est ici de marquer le plus de buts dans des matchs en 3 vs 3. Un peu à la manière d’un Mario Strikers, et donc d’un MOBA, chaque personnage est unique et dispose de ses propres capacités. On en découvre ici une dizaine et des nouveaux joueurs sortiront au fil des saisons.

Omega Strikers sera bien un jeu free-to-play, qui est pour le moment prévu sur Steam mais qui arrivera aussi sur Android et iOS, avec du crossplay au programme. Selon Polygon, qui a pu essayer le jeu, la bêta fermée devrait être disponible dès maintenant.