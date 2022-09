Omega Strikers

Omega Strikers est un jeu de foot et de combat en 3v3 free-to-play développé et édité par Odyssey Interactive. Affichant une direction artistique pouvant énormément faire penser à celle de la célèbre licence League of Legends de Riot Games, ce titre nous invite à enchainer les matchs frénétiques où règnent un joyeux chaos afin de débloquer de nouveaux Strikers aux capacités uniques et surtout gravir les échelons jusqu'à devenir le meilleur joueur ou la meilleure joueuse du classement mondial.