Oculus Quest 2 : les précommandes ont débuté pour le casque VR

Si à l’heure actuelle, les joueurs s’arrachent la PS5 suite à l’ouverture des précommandes, d’autres gardent précieusement leur argent pour l’Oculus Quest 2, annoncé officiellement hier soir. Maintenant que l’on connaît le prix et la date de sortie de casque VR, Amazon a ouvert les précommandes.

Les précommandes démarrent

Pour rappel, ce casque sera disponible en deux versions différentes. La première, affichée à 349€ sera de 64 Go, tandis qu’il faudra dépenser 449€ pour se procurer la version à 256 Go. Le casque sera plus léger que le premier Oculus Quest, mais aussi plus puissant, avec une résolution proche des 2K dans chaque oeil.

L’Oculus Quest 2 sera disponible dès le 13 octobre prochain.