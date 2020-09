Facebook dévoile le casque Oculus Quest 2, disponible le 13 octobre à partir de 349€

Lors du Facebook Connect, l’entreprise de Mark Zuckerberg a levé le voile sur le casque VR Oculus Quest 2, qui avait malheureusement fuité quelques jours plus tôt. Cependant, on connait maintenant le prix de ce casque et sa date de sortie.

Deux versions et un prix plus accessible

Pas de surprise donc, on retrouve les mêmes caractéristiques annoncées lors du leak, à savoir :

Un puce Qualcomm Snapdragon XR2

Résolution proche des 2K pour chaque œil

6Go de RAM

64 ou 256 Go de stockage

Audio 3D

Rétrocompatible avec les jeux du premier casque

Au rayon des changements, on retrouvera des manettes revues et corrigées, un casque 10% plus léger que l’ancien et des ajustements effectués sur les lanières pour assurer plus de confort. La batterie vous permettra de tenir 2 heures en jeu environ, et 3 heures pour les autres activités.

Deux versions de ce casque seront disponibles. Le premier pack intégrera un casque avec 64 Go de mémoire pour le prix de 349€, tandis qu’une version de 256 Go sera disponible au prix de 449€. L’Oculus Quest 2 sera lancé dès le 13 octobre prochain.