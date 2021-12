Obsidian serait en train de travailler sur un RPG similaire à Disco Elysium

Obsidian a plusieurs gros projets sur le feu en ce moment, et jongle entre le développement de l’ambitieux Avowed et la suite de The Outer World, qui a été récemment annoncée. Mais le studio serait aussi à l’œuvre sur un autre projet si l’on n’en croit Jeff Grubb, qu’on ne présente plus et qui a eu droit à plusieurs scoops tout au long de l’année. Le journaliste déclare alors que Obsidian serait en train de travailler sur un RPG proche de Disco Elysium.

Un RPG historique sur les rails ?

C’est dans le dernier podcast de XboxEra, relayé par Wccftech, que Grubb parle d’un certain « Project Missouri », qui serait proche du style de Disco Elysium (quoi que cela puisse vouloir dire), avec un tout autre univers puisqu’il se déroulerait au XVIe siècle, en Europe. Ce nouveau RPG serait chapeauté par Josh Sawyer, à qui l’on doit notamment Pillars of Eternity et qui a travaillé sur Fallout New Vegas.

Ce projet serait pour l’instant prévu pour sortir durant l’année 2022, sans plus de précisions. On attendra d’avoir de plus amples informations pour voir si tout cela est vrai, mais étant donné la crédibilité de Grubb, on gardera un oeil attentif sur cette rumeur.