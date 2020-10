Nvidia annonce des pénuries de RTX 3080 et 3090 jusqu’en 2021

Dévoilées début septembre, les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 3080 et 3090 ont rencontré un grand succès auprès des joueurs et des joueuses, trop même puisque Jensen Huang, le PDG de Nvidia, « pense que la demande dépassera l’ensemble de la production tout au long de l’année. » Autrement dit, à moins d’avoir beaucoup de chance, il faudra patienter jusqu’en 2021 pour s’en procurer.

Un report pour la RTX 3070

Comme le rapporte le site Tom’s Hardware, c’est lors d’une session de questions/réponses organisée dans le cadre du GTC 2020 que le patron de l’entreprise américaine a officialisé l’information. Au cours de l’événement, il a tenu à préciser ceci : « Les 3080 et 3090 ont un problème de demande, pas un problème d’offre. La demande est beaucoup plus importante que ce à quoi nous nous attendions, et pourtant, nous avions anticipé une forte demande. »

Notez également que Nvidia a annoncé il y a quelques jours que la sortie de la RTX 3070, qui était prévue le 15 octobre, a été repoussée au 29 octobre afin de tenter d’éviter au maximum les risques de pénurie. Profitons-en aussi pour rappeler que les nouvelles cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 seront dévoilées le 28 octobre.