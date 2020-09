AMD présentera les Ryzen Zen 3 et les Radeon RX 6000 le mois prochain

Alors que Nvidia a dévoilé ses RTX série 30 au début du mois, son concurrent AMD se prépare à dégainer sa nouvelle génération de cartes graphiques et de processeurs. Par l’intermédiaire des réseaux sociaux, l’entreprise américaine nous donne rendez-vous le mois prochain pour les découvrir.

Ryzen Zen 3 le 8 octobre et Radeon RX 6000 le 28 octobre

Deux événements sont à noter dans vos agendas. Le premier aura lieu le 8 octobre à 18h heure française et sera consacré à la gamme de processeurs Ryzen Zen 3. Le second est daté au 28 octobre à 18h et sera entièrement dédié aux cartes Radeon RX 6000 qui embarqueront notamment l’architecture RDNA2. Reste maintenant à savoir ce qu’elle auront exactement dans le ventre et si cela sera suffisant pour contrer les futures RTX de Nvidia.