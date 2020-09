Prix et dates de sortie des Nvidia GeForce RTX série 30 annoncés

Nous avions annoncé il n’y a pas si longtemps la sortie des nouvelles cartes graphiques Nvidia et le grand jour est enfin arrivé. En effet, la firme américaine a dévoilé les prix et les dates de sortie de la nouvelle génération à travers une présentation qui s’est tenue hier soir.

Tarif et disponibilité de la gamme

La Nvidia GeForce RTX série 30 sera donc composée de :

la GeForce RTX 3070 8 Go , au prix de 519€ avec une sortie en octobre.

, au prix de 519€ avec une la GeForce RTX 3080 10 Go, au prix de 719€ avec une sortie le 17 septembre.

au prix de 719€ avec une la GeForce RTX 3090 24 Go, au prix de 1549€ avec une sortie le 24 septembre.

La Nvidia GeForce RTX 3070 8GB

La 3070 fait parler d’elle, mais surtout de son prix ! Annoncée comme plus puissante qu’une RTX 2080 Ti (la plus puissante à ce jour), au prix de 519€, la petite nouvelle est presque donnée lorsque l’on retrouve, aujourd’hui encore, sa grande sœur au prix de 1259€ sur le site de Nvidia.

De quoi faire regretter l’achat récent de cette dernière aux « heureux » propriétaires. Pour preuve, vous pouvez retrouver ici une comparaison des deux cartes graphiques et de leur prix.

La GeForce RTX 3080 et RTX 3090

Pour ce qui est de la GeForce RTX 3080, elle sera 3 fois plus silencieuse et refroidira son GPU de 20 degrés de plus que la RTX 2080. La 3090 vous assure, quant à elle, la pérennité de votre set-up PC. Son prix, le plus élevé de la série, est un investissement sur l’avenir, étant la seule à ce jour à supporter le 8K. De plus, d’autres fonctionnalités vous attendent comme la possibilité de capturer des extraits de jeu en 8K HDR.

Une annonce bien calculée de la part de Nvidia qui immisce le PC dans le conflit des consoles next-gen qui vont devoir partager le marché du gaming pour Nöel.