La nouvelle extension d’Hearthstone, Meurtre au château Nathria, sortira le 2 août prochain

Après avoir plongé ses cartes au coeur de la Cité Engloutie, Hearthstone annonce déjà la suite avec une toute nouvelle extension : Meurtre au château Nathria. Ambiance Cluedo et Sherlock Holmes pour ce futur contenu.

Une seule vérité mais plein de cartes au programme

Sire Denathrius a été assassiné pendant sa propre fête et il ne tient qu’à vous de résoudre l’enquête en enfilant votre casquette de détective. En plus de profiter d’une ambiance digne des romans de Conan Doyle ou d’Agatha Christie, cette extension viendra alimenter vos decks avec 135 nouvelles cartes. Hearthstone profitera également de mécaniques de jeu inédites avec les suspects légendaires ou encore les cartes lieux.

Les suspects sont de nouvelles cartes légendaires au nombre de dix sachant que les joueurs qui se connecteront durant l’évènement recevront le Prince Rénathal, une carte légendaire neutre qui octroiera dix points de vie supplémentaires à votre personnage et vous permettra d’utiliser dix cartes de plus dans votre deck.

Les cartes lieux sont une nouvelle mécanique qui intègre définitivement dans le jeu. En effet, il sera possible de placer des lieux provisoirement sur votre plateau (comme un serviteur classique) pour profiter de différents bonus. Le temps de recharge des effets dure un tour et l’utilisation de ces cartes réduit la durabilité, il faudra donc les utiliser judicieusement et au bon timing.

Enfin, certaines cartes bénéficieront de la monnaie spirituelle d’Ombreterre : l’Anima. Le maître mot de cette fonctionnalité est « imprégner », autrement dit en collectant de l’anima perdue à la mort d’un serviteur allié, les cartes compatibles dans votre main pourront collecter cette énergie afin de se transformer.

L’extension d’Hearthstone, Meurtre au château Nathria, sortira le 2 août prochain.