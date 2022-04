Hearthstone : L’extension Au cœur de la Cité Engloutie est disponible

Sortie depuis quelques petits jours maintenant, la dernière extension pour Hearthstone, Au Cœur de la Cité Engloutie, chamboule totalement la méta du jeu en apportant un tas de nouvelles cartes mettant le monde de la mer (et celui de la piraterie par dessus le marché) à l’honneur.

Des vraies cartes au trésor

Avec ses 135 nouvelles cartes, l’extension peut éventuellement être une porte d’entrée pour démarrer le titre de Blizzard (ou reprendre après une longue pause comme ce fût notre cas), sans oublier quelques autres joyeusetés qui permettent de varier les plaisirs. Précisons d’abord que ce nouveau contenu nous entraine dans les profondeurs des mers et plus précisément dans la cité perdue de Zin-Azhari.

Parmi les grosses nouveautés, nous avons l’ajout d’un nouveau type de serviteur : Les Nagas. Ils sont vengeurs, destructeurs et maudits pour l’éternité. Bon nombre de cartes donnent par exemple des bonus lorsque l’on garde des sorts dans sa main. Il s’agit d’un ajout permanent à Hearthstone.

On note également deux nouveaux mots-clés avec Colossal et Dragage :

Les cartes « Colossal » peuvent se voir comme des « Exodia le Maudit » à l’envers. Il s’agit de montre tellement gigantesques qu’il faut plusieurs cartes pour créer l’ensemble du monstre (et donc de son artwork). Les membres agissent en synergie avec leur corps ce qui permet de lancer de puissantes attaques. Autant dire qu’il s’agit d’un must-have pour la majorité des decks compétitifs.

Les cartes « Dragage » vous permettent de regarder les trois cartes situées au-dessous de votre deck, puis d’en choisir une à placer sur le dessus de celui-ci. Sachant que d’autres cartes permettent de placer des cartes de son deck directement au fond de ce dernier, cette nouvelle synergie s’avère très pratique pour se faire une main aux petits oignons.

Pour contrer un tant soit peu les Nagas, Blizzard offre gratuitement aux joueurs le « Maître-lame Okani ». Vous l’obtenez automatiquement en vous connectant au jeu. Rendez-vous sur ce lien pour un aperçu complet de toutes les nouvelles cartes (attention spoilers). Ayant pu faire quelques matchs de notre côté, on constate que « Au Cœur de la Cité Engloutie » vient mettre un gros coup de pied dans la fourmilière en ce qui concerne la méta qui doit d’ailleurs encore s’affiner. En effet, les gros joueurs sont encore en train de trouer les meilleurs combos et les contres les plus efficaces pour composer les decks les plus puissants.

Encore une fois, il s’agit d’une belle opportunité pour reprendre le jeu de cartes après une longue absence ou encore partir de zéro. Hearthstone est disponible en free to play sur PC, iOS et Android.