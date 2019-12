Cadence of Hyrule : Un nouveau scénario et un mode donjon gratuit

Petite mise à jour surprise, les détenteurs de Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer peuvent bénéficier dès maintenant de l’ajout d’un nouveau scénario et d’un mode donjon supplémentaire.

Octavo sur le devant de la scène

Vous l’aurez compris, ce nouveau scénario vise à nous expliquer les raisons qui ont poussé Octavo à vouloir envahir Hyrule. On incarnera donc ce dernier dans cette nouvelle histoire, et celui-ci sera armé d’un luth d’or afin de terrasser les divers obstacles qui se dresseront sur son chemin.

Cette mise à jour s’accompagnera également d’un mode donjon qui aura pour but de mettre au défi les joueurs les plus aguerris en les mettant face à des ennemis assez robustes.

Il faudra cependant venir à bout de la campagne principale du jeu pour pouvoir prendre part à ces deux nouveaux contenus.