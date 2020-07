Cadence of Hyrule aura droit à 3 DLC et une version ultime en physique

Sorti en juin 2019, Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda a su charmer les premiers joueurs. Il faut dire qu’en se basant sur l’excellent Crypt of the NecroDancer, cet opus ne pouvait viser juste. Si l’on avait déjà eu droit à une mise à jour gratuite, voici que des contenus payants arrivent.

Un Season pass, 3 DLC et une version ultime

Le Nintendo Direct Mini: Partners Showcase n’a montré que cinq titres, mais il aura eu le mérite d’annoncer le retour de Shin Megami Tensei V. A côté de ça, Cadence of Hyrule a annoncé du nouveau contenu : 3 DLC, tous payants, qui feront partie d’un Season Pass, disponible à l’achat dès aujourd’hui.

Voici le détail de chaque pack :

Pack#1 : Pack de personnages, qui ajoute cinq nouveaux personnages avec Impa, Aria, Link Noir, Zelda Noire et Frederick

qui ajoute cinq nouveaux personnages avec Impa, Aria, Link Noir, Zelda Noire et Frederick Pack#2 : Pack Mélodie , qui ajoute 39 nouvelles pistes composées par FamilyJules, A_Rival et Chipzel

, qui ajoute 39 nouvelles pistes composées par FamilyJules, A_Rival et Chipzel Pack#3 : Symphonie du masque, où l’on pourra incarner Skull Kid dans un nouveau scénario, avec de nouvelles musiques et une nouvelle carte

Le premier pack personnages sort aujourd’hui, ce 20 juillet 2020, plus tard dans la journée tandis que les deux autres sortiront d’ici la fin du mois d’octobre. Il sera possible de les acheter séparément ou de les prendre tous ensemble avec un Season Pass vendu à 14.99€. Enfin, dernière (bonne) nouvelle pour les collectionneurs : une version physique a été annoncée. Celle-ci regroupera le jeu de base ainsi que les trois DLC et sortira le 23 octobre.