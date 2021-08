Un nouveau jeu South Park devrait prochainement voir le jour

La licence South Park a eu droit à deux excellentes adaptations avec les jeux produits par Ubisoft, dont le dernier L’Annale du destin, était sorti en 2017. Alors que la série est toujours aussi populaire, on apprend aujourd’hui que Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, ont signé un nouveau partenariat avec ViacomCBS Inc., qui indique la production de tout un tas de choses autour de la licence, dont un nouveau jeu.

Qui pour développer ce nouveau jeu ?

Bloomberg rapporte l’information avec tous les détails sur le nouveau deal signé par les deux créateurs, qui promet une longue vie pour la série, avec pas moins de 14 films de prévus jusqu’en 2027 pour Paramount+. Oui, c’est immense, mais ce qui nous intéresse surtout ici, c’est la mention d’investissements pour la production d’un nouveau jeu :

« En plus des films pour Paramount+, Parker et Stone vont utiliser cet argent pour investir dans un large éventail de créations, avec une série documentaire, une compagnie de cannabis [oui, c’est bien ce qu’indique l’article], et un jeu vidéo en 3D qui est situé dans le monde de South Park. »

Qui sera aux commandes de ce nouveau jeu, cela reste encore un mystère. Ubisoft pourrait très bien reprendre la main sur le projet, mais rien n’est annoncé pour le moment. Une chose est sûre, on devrait revoir Cartman et sa bande dans un nouveau jeu prochainement.