Level-5 montre du gameplay pour Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes sur Switch

Level-5 ne sait plus sur quel foot danser avec sa licence footballistique ? En tout cas, il semble que 2023 soit la bonne année pour le prochain opus Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes (anciennement Inzuma Eleven Great Road of Heroes et Inazuma Eleven Ares) puisque le studio nous dévoile un nouveau visuel pour le jeu ainsi que du gameplay détaillant les mécaniques de jeu.

Le multiverse du football

Dommage qu’Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes n’ait pas profité pleinement de la Coupe du Monde 2022, mais mieux vaut tard que jamais pour proposer un jeu plus fantaisiste sur la discipline. Malheureusement, on a l’impression que le titre a eu bien du mal à trouver sa voie et on espère que cela ne ressentira pas trop dans le résultat final.

En attendant d’avoir plus informations, nous pouvons profiter d‘un nouvel artwork dévoilant un personnage inédit de cet opus aux côtés du héros Unmei. On ne connait pas encore son nom, mais on sait qu’il s’agit d’un joueur de talent et qu’il a un rôle important dans l’histoire du jeu. Pour rappel, le titre devrait être assez spécial puisqu’il fera intervenir différents personnages iconiques de la licence sur plusieurs générations dont Axel Blaze (Gouenji en VO) qui a fait une entrée remarquée dans une publicité Nike de la Coupe du monde.

Le président de Level-5, Akihiro Hino, a d’ailleurs ajouté ceci pour donner un peu plus de contexte à cette intrigue qui devrait donc parler aux fans et aux nouveaux venus :

« Pour cet Inazuma Eleven, nous avons reconstruit l’histoire pour dépeindre simultanément l’ascension du protagoniste Unmei vers le succès, et l’agonie de ceux qui sont déjà au sommet sous différents angles. »

En matière de gameplay, on reste sur quelque chose d’assez classique si vous avez connu la série sur DS, Wii et 3DS notamment. On retrouve bien évidemment les techniques incroyables de chaque personnage. Le trailer nous promet en tout cas que nous aurons des nouvelles du jeu en fevrier 2023.

Il y a en tout cas bien des incertitudes sur ce titre, à commencer par sa localisation en Occident. Il est en tout cas prévu au Japon sur Switch, iOS, Android et PS4 à une date inconnue.