Le nom du jeu Indiana Jones de Bethesda serait déjà connu suite à un dépôt de marque

Enregistrer des noms de domaine publiquement tout juste avant une annonce peut être contre-productif si l’on voulait garder la surprise, et Bethesda et Lucasfilm s’en rendent compte aujourd’hui. L’utilisateur X (Twitter) répondant au nom de Kurakasis a pu trouver des traces concernant les dépôts de marque autour de la licence Indiana Jones, jusqu’à trouver ce qui semble être le nom du jeu puisqu’un site est déjà en ligne (même s’il affiche une page blanche).

Lucasfilm aurait ainsi déposé le nom de Indiana Jones and the Great Circle, qui devrait en toute logique être le nom du jeu de Bethesda et MachineGames. le titre de The Great Circle fait aussi écho à une marque déposée par le groupe en Europe il y a de cela deux ans et qui rentrait dans la catégorie des jeux vidéo. Rendez-vous maintenant dans une semaine pour voir cela être officialisé ou non.

I might have found the official title of Bethesda's Indiana Jones game developed by MachineGames:

INDIANA JONES AND THE GREAT CIRCLE

Lucasfilm registered several domains on January 9th, 2024, with that title, such as:

https://t.co/PtXjpar7N1 (this one leaves no doubt that it… pic.twitter.com/XGVVyasrbM

— Kurakasis (@Kurakasis) January 10, 2024