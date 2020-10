No Man’s Sky annonce une amélioration gratuite sur PS5 et Xbox Series X|S

La sortie des nouvelles consoles approchent à grands pas et il faut s’attendre à de nombreuses annonces de jeux qui proposeront des améliorations sur ces machines. Aujourd’hui, c’est au tour de No Man’s Sky.

Vers l’infini et au-delà

Après une grosse mise à jour fin septembre, No Man’s Sky se prépare déjà à la nouvelle génération de consoles en annonçant une amélioration gratuite sur PS5, et Xbox Series X|S avec la prochaine mise à jour 3.10. Bien évidemment, vous devez posséder une version PS4 ou Xbox One pour en profiter.

Voici ce que proposera la mise à jour 3.10 sur ces plateformes :

Un univers plus dense avec plus de détails et d’éléments à l’écran sans oublier des textures en haute définition ainsi que des modèles plus détaillés.

Des constructions plus grandes et plus complexes

Cross-save entre PS4/PS5 et Xbox One/Xbox Series X|S

Les sessions multijoueur pourront désormais accueillir maximum 32 joueurs

Le crossplay entre toutes les plateformes existantes

4k et 60 FPS sur PS5 et Xbox One Series X (l’un ou l’autre au choix sur Xbox Series S)

De nombreuses améliorations visuelles : les ombres, les jeux de lumière, la profondeur de champ, la qualité des textures…

Des temps de chargements bien plus courts

La version PS5 profitera en plus des fonctionnalités de la machine pour l’audio en 3D et la technologie haptique de la manette DualSense.

No Man’s Sky fera donc parti des jeux au lancement des consoles de Sony et Microsoft, vous pourrez en alors en profiter respectivement le 19 et 10 novembre prochain.